Vestsiden-Askøy fikk et forsprang da Kjersti Asebø satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang, og Marie Schanche Nilsen doblet ledelsen for Vestsiden-Askøy da hun satte inn 2-0 etter 27 minutters spill. Frida Bruvik Pettersen økte ledelsen for Vestsiden-Askøy da hun satte inn 3-0 ti minutter senere. Ved pause var stillingen 3-0.

Økte ledelsen

Camilla Ueland økte ledelsen da hun satte inn 4-0 etter 70 minutter. Åtte minutter senere reduserte Smørås da Christine Hekleberg satte inn 1-4-målet. Julie Methi Aasen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Vestsiden-Askøy etter 90 minutters spill. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 5-1.

Smørås' Kaya Lynn Greve Gullaksen pådro seg gult kort.

Beholder plassen på tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Vestsiden-Askøy på tiendeplass på tabellen med fire poeng, mens Smørås er på ellevteplass med null poeng.

Steinar Soldal var dommer i kampen.

21. mai er det ny kamp for Vestsiden-Askøy. Da møter de NHHI. Smørås skal måle krefter med Nordhordland 26. mai.