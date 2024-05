Randaberg 2 tok ledelsen ved Jahja Khasanovich Shovkhalov etter 25 minutters spill, men Adrian Alvestad sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Jarl 2 tok ledelsen da Eine Mikal Bøen scoret ni minutter senere. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-1.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Essey Asmerom Tesfu utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål fem minutter ut i andre omgang. Alvestad sørget for at Jarl 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring fem minutter senere, men Tinus Køningsberg sørget for balanse i Randaberg 2-regnskapet da han satte inn 3-3 et kvarter før full tid. Like etterpå scoret Randaberg 2-angriperen igjen da han gjorde 4-3, men Jarl 2 utlignet til 4-4 da Ellis Wellington Mccaffrey satte ballen i mål etter 65 minutter. Shovkhalov scoret sitt andre mål da han gjorde 5-4 to minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 4-5.

Tok steg på tabellen

Etter onsdagens kamp er Jarl 2 på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Randaberg 2 ligger på sjuendeplass med fire poeng.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Jarl 2 måle krefter med Madla 2, mens Randaberg 2 møter Ålgård 2.