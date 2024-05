Karianne Torekåsa ga laget sitt ledelsen da hun satte inn 1-0-målet etter 13 minutters spill, og Våg doblet ledelsen da Mannsverk satte inn 2-0 sju minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-0.

Gimletroll 2 klarte ikke nærme seg

23-åringen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 57 minutter. Amanda Ege Tveit reduserte for Gimletroll 2 to minutter på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-1.

Gimletroll 2s Emilie Storbukås Dale pådro seg gult kort.

Klatret på tabellen

Etter onsdagens kamp er Våg nummer to på tabellen med sju poeng, mens Gimletroll 2 er på sjetteplass med ett poeng.

Odd-Arild Skonhoft var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Våg møter Hægebostad/Kvinesdal 14. mai, mens Gimletroll 2 spiller neste kamp mot Lyngdal.