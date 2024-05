Nikolai Ekornås Skarmyr avgjorde for Blindheim 2

Nikolai Ekornås Skarmyr scoret seiersmålet for Blindheim 2 i 1-0-seieren over SIF/Hessa på Blindheim kunstgress 1 i G16 2. divisjon, Avdeling 1 - Vår. Det var sesongens første seier for Blindheim 2.