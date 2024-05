Jørgen Lyngsnes Klykken ga Sørlia 7er ledelsen tidlig i oppgjøret. Etter kun sju minutters spill ble vondt til verre for Sparbu 7er, da J. Langlid doblet ledelsen for Sørlia 7er. Morten Lillebergen økte ledelsen for Sørlia 7er da han satte inn 3-0 seks minutter senere, og Simon Heier satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 22 minutter. Seks minutter senere reduserte Sparbu 7er da Markus Bragstad satte inn 1-4-målet, og resultatet sto seg til hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 4-1.

Sørlia var suverene i andre omgang

J. Langlid scoret sitt andre mål da han gjorde 5-1 etter 48 minutters spill, og etter 60 minutter økte avstanden mellom lagene da Geir Andre Bardal satte inn 6-1. Sondre Langlitrø økte ledelsen da han satte inn 7-1 to minutter på overtid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 7-1.

Sørlias Sondre Langlitrø fikk gult kort.

Troner øverst

Sparbu har gått poengløse av banen i to strake kamper.

Etter søndagens kamp ligger Sørlia på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Sparbu er på fjerdeplass med ett poeng.

Abdul Reza Roshan Zamir dømte oppgjøret.

20. mai skal Sørlia møte Stod, mens Sparbu møter Egge 2/Beitstad 2.