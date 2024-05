Vuku tok ledelsen ved Jonas Pettersen etter tolv minutter, men Snorre Fjellvikås sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 tre minutter senere. Leif-Arne Selbekk Ekren sendte Vestbyen/Nationalkameratene i ledelsen etter 16 minutters spill, og Jan Erik Kanhauser fant nettmaskene etter 32 minutter. Fjellvikås scoret sitt andre mål da han gjorde 4-1 like etterpå, og noen minutter før sidebytte var hattricket et faktum for samme spiller. Lagene gikk av banen på stillingen 5-1 til pause.

Dominerte andre omgang

Etter 58 minutters spill økte Vestbyen/Nationalkameratene ved Ekren, og Mats Stormo Isaksen økte ledelsen da han satte inn 7-1 da det var spilt en halv time i andre omgang. Fjellvikås satte ballen i nettet og økte ledelsen tre minutter senere, og etter 80 minutter økte avstanden mellom lagene da Morten Trøen satte inn 9-1 for Vestbyen/Nationalkameratene. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 9-1.

Vestbyen / Nationalkameratene klatrer til andreplass

Etter lørdagens kamp er Vestbyen/Nationalkameratene nummer to på tabellen med 14 poeng, mens Vuku er på åttendeplass med seks poeng.

Mardin Fathi dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Vestbyen/Nationalkameratene måle krefter med Levanger, mens Vuku møter Melhus/Gimse.