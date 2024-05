Et kvarter før sidebytte tok Donn 2 ledelsen ved Aleksander Makara Rith. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-1.

Randesund 2 tok alle poengene

Johannes Wallevik Cruickshank sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 62 minutters spill, og Bjørnsgaard-Andersen sendte Randesund 2 i føringen etter 78 minutter. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-1.

Tok steg på tabellen

Etter mandagens kamp er Randesund 2 nummer fire på tabellen med ni poeng, mens Donn 2 er på sjuendeplass med seks poeng.

Ali Nadiry var kampleder.

I neste runde skal Randesund 2 møte Gimletroll, mens Donn 2 møter Fløy 2.