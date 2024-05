Julia Maturan Lervåg sendte Blindheim i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter tolv minutter, og like etterpå doblet samme spiller ledelsen til Blindheim. Nellie Skodje-Vaage økte ledelsen da hun satte inn 3-0 etter 18 minutters spill, og Eira Kristiansen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Blindheim. Samme spiller scoret sitt andre mål da hun gjorde 5-0 ti minutter senere, og Julie Kobbevik Frantsen økte til 6-0 for Blindheim etter 30 minutter. Sju minutter senere var hattricket et faktum for Lervåg, og Kristiansen fikk sitt hattrick noen minutter før hvilen. Etter halvspilt kamp sto det 0-8.

Blindheim økte ledelsen

Etter et kvarter av andre omgang økte avstanden mellom lagene da Ine Maria Nybø Storstein satte inn 9-0, og Malin Hanken Blindheim la på til 10-0 for bortelaget åtte minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 0-10.

Blindheim klatret til andreplass

Det var sesongens første seier for Blindheim.

Etter mandagens kamp er Hødd på fjerdeplass på tabellen med null poeng, mens Blindheim er nummer to med tre poeng.

Olav Fure var dommer i kampen.

I neste runde skal Blindheim måle krefter med Aksla/Guard 16. mai. Hødd møter Aksla/Guard 3. juni.