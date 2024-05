Noah Fuglestveit Kristensen sendte Søgne 2 foran da han satte inn 1-0 to minutter før hvilen. Etter halvspilt kamp sto det 1-0.

Økte ledelsen

Ole Alexander Pawlow utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål tre minutter etter pause, og Lyngdal 2 tok ledelsen ved Hans Nissen Berntsen ti minutter senere. N. Kristensen utlignet da han satte inn 2-2 etter 62 minutters spill, og Are Johan Moseid ga Søgne 2 ledelsen på nytt fem minutter senere. Et kvarter før slutt scoret Søgne 2-spilleren sitt andre mål da han gjorde 4-2. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-2.

Kristoffer Thomassen fikk se det gule kortet.

Fortsatt på tiendeplass

Etter torsdagens kamp er Søgne 2 på tredjeplass på tabellen med ti poeng, mens Lyngdal 2 er nummer ti med ett poeng.

Bendik Nikolay Helberg Langeland dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Lyngdal 2 måle krefter med Våg 2, mens Søgne 2 møter Lyngdal.