Daniel Umbraska ga Orkla 3 ledelsen før det første minuttet var spilt, men Emil Belsaas Sjo sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Etter 21 minutters spill tok Gimse 4/Melhus 4 ledelsen ved Julian Lehn Teigseth, og noen minutter før sidebytte scoret Gimse 4/Melhus 4 ved Petter Stellander. To minutter før hvilen økte avstanden mellom lagene da Peder Sira satte inn 4-1. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-4.

Gimse 4 / Melhus 4 holdt stand etter pause

Orkla 3 reduserte til 2-4 ved Umbraska ett minutt etter pause. Sean Cristoffer Holmås-Sørensen økte ledelsen da han satte inn 5-2 da det var spilt en halv time i andre omgang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-5.

Orkla 3s Umbraska, Emil Eggen og Anton Bruaset fikk se det gule kortet. For Gimse 4/Melhus 4 fikk Sjo gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter onsdagens kamp ligger Orkla 3 på sjuendeplass på tabellen med fire poeng, mens Gimse 4/Melhus 4 er på andreplass med ti poeng.

Boakai Sandy Keke var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Gimse 4/Melhus 4 bryner seg på Leinstrand 2/Byneset 2 23. mai, mens Orkla 3 spiller neste kamp mot Skaun 2 dagen etter.