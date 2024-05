Her er dagens målscorere for Snøgg 2: Ibrahim Bashir Ibrahim med to mål.

Disse kom på scoringslisten for Skidar: Benjamin August Daland med to mål og Daniel Semb.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Skidar klatret til tredjeplass

Etter onsdagens kamp er Snøgg 2 på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Skidar ligger på tredjeplass med sju poeng.

Steinar Sverdrup Tveitan var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Snøgg 2 måle krefter med Gulset 3, mens Skidar møter Fossum Skien 2.