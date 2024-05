Sagvold sendte Vuku i føringen før det første minuttet var spilt, og Oskar Hynne fikk nettsus og doblet ledelsen et kvarter før sidebytte. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0.

Målene rant inn

Sagvold la på til 3-0 for Vuku noen minutter etter hvilen. Adrian Tørstad reduserte til 1-3 etter et kvarter av andre omgang, og like etterpå ble avstanden mellom lagene redusert da Erdem Kizilirmak reduserte til 2-3. Sagvold fikk sitt hattrick etter 68 minutter. To minutter senere reduserte Strindheim 2 da Tor-Håkon Amundsen satte inn 3-4-målet. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 4-3.

Vukus Ove Anders Haugskott, Benjamin Ruben Martinsen, Robin Auran og Petter Sagvold fikk gult kort. For Strindheim 2 fikk Adrian Tørstad gult kort.

Vuku klatrer til andreplass

Vuku har vunnet tre hjemmekamper på rad.

Etter søndagens kamp ligger Vuku på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Strindheim 2 er på åttendeplass med seks poeng.

Rune Morten Vannebo var kampleder.

I neste runde skal Vuku måle krefter med Sverresborg 20. mai. Strindheim 2 møter Kvik 21. mai.