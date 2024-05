Marlene Tronseth Engås sendte Remyra/Stjørdals-Blink/Fram i føringen allerede etter ti minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0.

Målfest etter pausen

Vilde Tangstad Husby sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1, og Aasguten tok ledelsen da samme spiller scoret da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Marlene Tronseth Engås sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 2-2 like etterpå, og Remyra/Stjørdals-Blink/Fram tok føringen på nytt da Linnea Eklund Ydsti satte inn 3-2 et kvarter før full tid. Ni minutter senere fullførte Marlene Tronseth Engås sitt hattrick. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-2.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Remyra/Stjørdals-Blink/Fram på tredjeplass på tabellen med sju poeng, mens Aasguten ligger på niendeplass med null poeng.

Mohamad Safri var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Remyra/Stjørdals-Blink/Fram spiller mot Steinkjer 2/Sørlia 2 14. mai, mens Aasguten spiller neste kamp mot Neset.