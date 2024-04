Mandalskameratene 2 tok ledelsen ved Yaman Mohammed bare noen minutter ut i kampen, og samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 2-0 etter tolv minutters spill. Åtte minutter senere var hattricket et faktum for Mandalskameratene 2-spilleren. Lyngdal 2 var uheldig og scoret selvmål etter 25 minutter. Torkel Olai Salthaug økte ledelsen da han satte inn 5-0 fem minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 5-0 til pause.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Etter 52 minutters spill reduserte Noah Leander Knutsen Ege til 1-5 for Lyngdal 2, og Stefan Nalon Hagen reduserte til 2-5 for Lyngdal 2 åtte minutter senere. Samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-5 to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 5-3.

Tok steg på tabellen

Etter fredagens kamp ligger Mandalskameratene 2 på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Lyngdal 2 er på femteplass med seks poeng.

Jostein Svedal var kampleder.

2. mai er det ny kamp for Mandalskameratene 2. Da møter de Giv Akt. Lyngdal 2 skal måle krefter med Flekkefjord 2 3. mai.