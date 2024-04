Randesund fikk en kjempestart på kampen da Daniel Selle-Lauritsen sendte laget sitt i ledelsen etter kun tre minutter, men Froland scoret ett minutt senere. Adrian Sinnes sendte Randesund i ledelsen på nytt da han satte inn 2-1 allerede etter åtte minutters spill, og Bjørge sørget for jubel da han satte inn 3-1 fire minutter senere. August Pierre Vik Huchon økte ledelsen da han satte inn 4-1 etter 35 minutter. Ved pause var stillingen 4-1.

Scoret på straffespark

Etter 66 minutters spill scoret Bjørge igjen da han gjorde 5-1, og fem minutter senere var hattricket et faktum for samme mann. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-1 for Randesund da det var spilt en halv time i andreomgangen, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Even Enger satte inn 8-1. Randesunds Simon Alexander Johnson scoret fra straffemerket ett minutt før slutt, og ett minutt senere økte Randesund ved Theo Hallsten Calenciuc. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 10-1.

Topper serien

Froland har ikke tatt poeng på de siste tre kampene.

Etter lørdagens kamp er Randesund på topp i divisjonen på tabellen med ti poeng, mens Froland er nummer tolv med tre poeng.

Stian Rasmussen var dagens dommer.

Randesund spiller neste kamp mot Tigerberget 4. mai, mens Froland bryner seg på Våg to dager senere.