Leo Marinius Johansen-Fotland sendte Varden Meråker i føringen da han satte inn 1-0 etter et kvarters spill. Et kvarter før sidebytte ble vondt til verre for Fram, da Kristoffer Hernes Henden doblet ledelsen for Varden Meråker. Elias Kvam gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 like etterpå. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Forsvarte ledelsen etter pause

Etter 64 minutter scoret Henden igjen da han gjorde 3-1. Tre minutter senere reduserte Kvam til 2-3 for Fram, og etter 68 minutters spill utlignet Randolf Stian Tabio Eriksen for Fram. Johansen-Fotland scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-3 fire minutter senere. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-3.

Varden Meråkers Alexander Strid og Linus Stenmo pådro seg gult kort. For Fram fikk Ludvik Løkholm Hognes gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Varden Meråker nummer åtte på tabellen med tre poeng, mens Fram er på fjerdeplass med fire poeng.

Ove Runhaug var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Fram spiller neste kamp mot Neset/Aasguten 4. mai, mens Varden Meråker prøver seg mot Remyra 9. mai.