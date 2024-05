Jonathan Roaas Engen sendte Odd i ledelsen allerede etter ti minutters spill, og Lindvig doblet ledelsen for Odd da han satte inn 2-0 et kvarter før sidebytte. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0 etter første omgang.

Målshow etter pause

Noen minutter ut i andreomgangen reduserte Skarphedin da Sondre Lundemo satte inn 1-2-målet. Odd-spiller André Rauland satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1, og Odd økte ledelsen da Nikolai Knut Holmqvist Bjørgo satte ballen i nettet etter 67 minutter. Dermed var stillingen 4-1. Vertene rykket ytterligere ifra da Lindvig økte ledelsen seks minutter senere, og tre minutter før slutt la Kristoffer Tallakstad på til 6-1. Lindvig laget hattrick da han ordnet 7-1 minuttet før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 7-1.

Odds Tobias Torblå fikk se det gule kortet. For Skarphedin fikk Simen Saga Vaalanes og Joel Samiel Ghetachew gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter mandagens kamp er Odd nummer åtte på tabellen med seks poeng, mens Skarphedin er på sjuendeplass med sju poeng.

Jan-Erik Winther var kampleder.

I neste runde skal Skarphedin måle krefter med Storm 13. mai. Odd møter Eidanger 14. mai.