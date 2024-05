Hitra tok ledelsen ved Linus Hammerhaug Selvåg etter 13 minutter, men Ole Johansen Eggan sørget for balanse i Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2-regnskapet da han satte inn 1-1 åtte minutter senere. August Oddbjørn Eikill-Henriksen sendte Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 i ledelsen da han satte inn 2-1 noen minutter før hvilen. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-2.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Marquez utlignet for Hitra noen minutter ut i andreomgangen, og Beeranavan Maharajan sørget for at vertene tok ledelsen igjen med sin scoring etter 58 minutters spill. Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 scoret et kvarter før slutt. Marquez scoret igjen da han gjorde 4-3 tre minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 4-3.

Hitras Tim Andreas Stensø Strøm og Jesper Johansen Blåsberg fikk gult kort. For Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 fikk Håkon Kvernstad Haugen gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter torsdagens kamp ligger Hitra på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 er på femteplass med fire poeng.

Marvin Bekken var dommer i kampen.

I neste runde skal Hitra møte Skaun 2, mens Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 møter Orkla 2.