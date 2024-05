Etter kun ni minutters spill fikk Rjukan straffespark, og Øverbø scoret fra ellevemeteren. Etter 21 minutter utlignet Lars Tveitan for Skarphedin 3. Øverbø sørget for at Rjukan tok ledelsen igjen med sin scoring fem minutter senere, og samme mann sikret seg hattrick da han ordnet 3-1 etter 33 minutters spill. Skarphedin 3s Tveitan satte inn et straffespark fem minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 3-2 til pause.

Holdt på føringen etter hvilen

Øverbø scoret igjen da han gjorde 4-2 noen minutter ut i andreomgangen. Jonas Skåland Lia gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 3-4 etter 71 minutter. Eilev Bjørtuft Bråthen gjorde 5-3 åtte minutter senere. Minuttet før full tid var hattricket et faktum for Tveitan. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 5-4.

Rjukans Mats Heidenreich-Riis og Sebastian Styrvold Smørvik fikk se det gule kortet. For Skarphedin 3 fikk Lars Tveitan gult kort.

Rjukan topper tabellen

Etter torsdagens kamp er Rjukan serieleder på tabellen med sju poeng, mens Skarphedin 3 er nummer tre med fire poeng.

Ershat Atawula var dagens dommer.

9. mai er det ny kamp for Rjukan. Da møter de Gransherad. Skarphedin 3 skal måle krefter med Skiens Grane 2 samme dag.