Marielle Duesund sendte Telavåg/Sotra foran da hun satte inn 1-0 etter kun to minutter, men Ayana Edris utlignet for Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik like etterpå. Hermine Holm-Hellesøy sendte Telavåg/Sotra i føringen igjen da hun satte inn 2-1 allerede etter sju minutters spill, men Kristine Flageborg Lie sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2 til pause.

Dommeren pekte på straffemerket

Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsviks Ayana Edris scoret på straffe etter 52 minutter. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-2.

Tamara Sridevi Hanuren fikk gult kort.

Loddefjord / Kjøkkelvik / Olsvik topper serien

Etter torsdagens kamp er Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Telavåg/Sotra ligger på sjuendeplass med null poeng.

Ken Roger Solberg var dagens dommer.

I neste runde skal Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik måle krefter med Nordhordland 9. mai, mens Telavåg/Sotra møter Åsane samme dag.