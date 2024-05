Nardo fikk en drømmestart på kampen da Marius Sandvik sendte laget sitt i ledelsen allerede etter tre minutter. Tre minutter senere ble vondt til verre for Lillestrøm 2, da Andreas Krokbø doblet ledelsen for Nardo. Etter kun ni minutters spill økte Nardo ved Stokke. Markus Edner Wæhler reduserte til 1-3 et kvarter før pause, og samme mann reduserte til 2-3 for Lillestrøm 2 noen minutter før sidebytte. Ved pause var stillingen 3-2.

Nardo forsvarte ledelsen

Arve Ekroll Hauknes scoret 4-2-målet etter 71 minutter. Fire minutter senere reduserte Uranik Seferi til 3-4 for Lillestrøm 2. Stokke scoret sitt andre mål da han gjorde 5-3 etter 80 minutters spill. Leandro Neto gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 4-5 seks minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-4.

Nardos Mathias Kosberg Holm, Thomas Pedersen og Pål Even Heggelund fikk se det gule kortet. For Lillestrøm 2 fikk Daniel Skaarud og Peder Olafsen Eriksson gult kort.

Nardo klatrer til andreplass

Etter lørdagens kamp er Nardo nummer to på tabellen med tolv poeng, mens Lillestrøm 2 er på 13. plass med null poeng.

Ruben Støfringshaug var dommer.

11. mai skal Nardo møte Surnadal, mens Lillestrøm 2 møter Tiller.