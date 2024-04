Botchway ga laget sitt et forsprang da han satte inn 1-0-målet etter tolv minutters spill, men Trond Espen Alsèn Bjørkestad utlignet for Ringvassøy like etterpå. Etter 18 minutter tok Ringvassøy ledelsen ved Kim André Schjølberg, men etter 35 minutters spill scoret Botchway for Hamna 2. Hamna 2-spilleren gjorde hattrick ti minutter senere. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 3-2.

Ingen flere mål

Publikum fikk ingen mål å glede seg over i andre omgang. Dermed endte kampen mellom Hamna 2 og Ringvassøy 3-2.

Hamna 2s Lars-Johan Larsen fikk se det gule kortet. For Ringvassøy fikk Tord Emil Pettersen Bøe, Runar Henriksen og Elias Wold gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter kampen står både Hamna 2 og Ringvassøy med tre poeng.

Filip Holmen var dommer.

Ringvassøy prøver seg mot Ramfjord 2. mai, mens Hamna 2 spiller neste kamp mot Senja 2 6. mai.