Gry Sandvik sendte Neset/Aasguten tidlig i ledelsen, men Sunniva Aksnes sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 etter 23 minutters spill. Vuku tok ledelsen da Hanna Norum Fornes scoret to minutter senere, og Vuku-spiller Hedda Rosø satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Et kvarter før hvilen la F. Bjørkeng på til 4-1 for Vuku. Rett etterpå scoret F. Bjørkeng igjen da hun gjorde 5-1, og det sto seg til pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-1.

Målshow etter pause

Fornes satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 62 minutter, og Vuku økte ledelsen da Mariell Vikøren Gjuvsland satte ballen i nettet tre minutter senere. Dermed var stillingen 7-1. Vuku rykket ytterligere ifra da Aksnes økte ledelsen etter 67 minutters spill, og etter 79 minutter vartet F. Bjørkeng opp med hattrick. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da F. Bjørkeng satte inn 10-1 for Vuku. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 10-1.

Tok steg på tabellen

Etter mandagens kamp er Vuku på andreplass på tabellen med fire poeng, mens Neset/Aasguten er nummer ni med null poeng.

Tor Heimdal var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vuku møter Levanger 2 2. mai, mens Neset/Aasguten spiller neste kamp mot Rørvik tre dager senere.