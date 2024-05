Sigurd Knutsen Storseth sendte Ålen foran da han satte inn 1-0 etter 27 minutters spill. M. Eid sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og det sto seg til pause. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-1.

Straffemål

Adrian Hammerås sendte Leik i ledelsen da han satte inn 2-1 noen minutter etter sidebytte, og Jim Otto Fuglås Martinsen sørget for jubel da han satte inn 3-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Åtte minutter senere la Jørgen Almås Flisen på til 4-1 for Leik, og Leiks M. Eid satte inn et straffespark etter 78 minutter. Espen Bakke økte ledelsen for Leik da han satte inn 6-1 rett etterpå. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 6-1.

Leiks Jørgen Almås Flisen fikk gult kort. For Ålen fikk Joachim Sivertvoll og Gunnar Hanssønn Skogaas gult kort.

Tok over niendeplassen

Etter fredagens kamp er Leik på niendeplass på tabellen med tre poeng, mens Ålen ligger på tolvteplass med ett poeng.

Mohammad Isa Shahamat var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Leik måle krefter med Tolga-Vingelen, mens Ålen møter Nardo 2.