Et kvarter før hvilen tok Nordhordland ledelsen ved Viljar Pollen Nygård. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0 etter første omgang.

Valestrand Hjellvik hentet inn ledelsen og sikret poeng

Sondre Taule-Vinterstø scoret og doblet ledelsen for Nordhordland. To minutter før slutt reduserte Prince Jason Obinna Asare-Chike til 1-2 for Valestrand Hjellvik, og Valestrand Hjellvik-spilleren sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 to minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 2-2.

Sondre Taule-Vinterstø fikk se det gule kortet.

Fortsatt på fjerdeplass

Etter onsdagens kamp ligger Nordhordland på fjerdeplass på tabellen med fire poeng, mens Valestrand Hjellvik er på åttendeplass med ett poeng.

Natcha Thaithani var kampleder.

4. mai er det ny kamp for Valestrand Hjellvik. Da møter de Odda. Nordhordland skal måle krefter med Samnanger 14. mai.