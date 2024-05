Hermansen ga Tertnes/Eidsvåg ledelsen et kvarter før hvilen, og ni minutter senere doblet Amanda Laurentze Grane Nilsen ledelsen til Tertnes/Eidsvåg. Noen minutter før pause økte Tertnes/Eidsvåg ved samme spiller, og Tertnes/Eidsvåg rykket ytterligere ifra da Hermansen økte ledelsen tre minutter før sidebytte. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 4-0.

Hjemmelaget dro ifra

Et kvarter før full tid var hattricket et faktum for Tertnes/Eidsvåg-angriperen, og tre minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Julie Arntzen-Nævdal satte inn 6-0 for samme lag. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 6-0.

Tertnes / Eidsvåg klatrer til åttendeplass

Etter onsdagens kamp er Tertnes/Eidsvåg på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Valestrand Hjellvik er nummer fem med seks poeng.

Mathias Støylen Sæhle dømte oppgjøret.

Valestrand Hjellvik møter Radøy 5. mai, mens Tertnes/Eidsvåg spiller neste kamp mot Kvernbit to dager senere.