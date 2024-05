Skaun fikk et forsprang da Håkon Lystad satte inn 1-0 etter 33 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1 etter første omgang.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Samuel Rojen Melhus-Balik sørget for balanse i Orkla-regnskapet da han satte inn 1-1 etter et kvarter av andreomgangen, og samme spiller sendte Orkla i ledelsen da han satte inn 2-1 seks minutter senere. Ole Aamo Hervik sørget for at stillingen var 3-1 etter 72 minutter, og Daniel Landrø satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter senere. Mads Sandvik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Orkla sju minutter før slutt. To minutter på overtid ble avstanden mellom lagene mindre da Blessings Vole reduserte til 2-5. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-2.

Orklas Tølløv Solligård fikk se det gule kortet. For Skaun fikk Sølve Pedersen og Marius Gabrielsen Li gult kort.

Orkla leder serien

Etter onsdagens kamp er Orkla serieleder på tabellen med fem poeng, mens Skaun er på sjuendeplass med tre poeng.

Janusz Jan Szpila var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Skaun måle krefter med Røros, mens Orkla møter Tynset.