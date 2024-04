Storm 2 tok ledelsen da Nøklegård satte inn 1-0 allerede i første minutt, men Eirik Haugen Haslekås utlignet for Snøgg ni minutter senere. Jon Mikkel Tvedt Sandvik sendte Storm 2 i føringen igjen etter 14 minutters spill, og Nøklegård scoret igjen da han gjorde 3-1 etter 28 minutter. Storm 2 rykket ytterligere ifra da Felix Marshall Thorkildsen økte ledelsen etter 39 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-1.

Målbonanaza etter hvilen

Snøgg reduserte til 2-4 ved Gunleik Johansen Svartdal noen minutter etter hvilen, og seks minutter etter pause reduserte Snøgg ved Daniel Jonas Beer Grooten. Thomas Pedersen satte inn 5-3 etter 67 minutter, og fem minutter senere var hattricket et faktum for Nøklegård. To minutter før slutt la Sebastian Sandøy Sneltvedt på til 7-3 for Storm 2. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 7-3.

Thomas Pedersen (Storm 2) og Daniel Jonas Beer Grooten (Snøgg) fikk begge gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Armend Molliqaj var kampleder.

I neste runde skal Storm 2 måle krefter med Urædd 2 17. april. Snøgg møter Kragerø 18. april.