Ingrid Nakken ga Øygarden en tidlig ledelse i kampen, men Eline Hagenes utlignet til 1-1 da hun satte ballen i mål etter 17 minutters spill. Etter 30 minutter scoret Nakken igjen da hun gjorde 2-1. Det resultatet sto seg til pause. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-1.

Scoret på straffespark

Noen minutter ut i andre omgang scoret Solveig Ulvøen for Telavåg/Sotra 2, og Telavåg/Sotra 2 tok ledelsen da Sofia Havnen satte inn 3-2 ti minutter ut i andreomgangen. Etter 68 minutters spill fikk samme lag straffe, og Lydia Konstanse Andersen satte inn 4-2-målet. Åtte minutter senere ble avstanden mellom lagene redusert da Lenea Kårtveit reduserte til 3-4, og Vilde Elvestad sørget for balanse i Øygarden-regnskapet da hun satte inn 4-4 ett minutt før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 4-4.

Emilie Wolff fikk gult kort.

Poengjakten fortsetter

Eivind Andrè Taule Egeland var dommer i kampen.

Øygarden spiller neste kamp mot Nymark 18. april, mens Telavåg/Sotra 2 prøver seg mot Askøy 2 to dager senere.