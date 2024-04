Vigør 2 tok ledelsen i oppgjøret bare noen minutter ut i kampen, men Ruben Svenningsen sørget for balanse i Kvinesdal-regnskapet da han satte inn 1-1 fem minutter før sidebytte. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 1-1.

Kvinesdal var suverene i andre omgang

Lucas Lohne Nilsen sendte Kvinesdal i ledelsen da han satte inn 2-1 noen minutter ut i andreomgangen, og Adrian Eikeland satte ballen i mål ni minutter etter hvilen. Emrik Orre Svindland la på til 4-1 for Kvinesdal to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-1.

Mye å se fram til neste runde

Etter torsdagens kamp er Kvinesdal nummer fire på tabellen med tre poeng, mens Vigør 2 er på niendeplass med null poeng.

Kjell Arve Bjørnstøl var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Kvinesdal måle krefter med Spind, mens Vigør 2 møter Søgne.