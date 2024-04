Hisøy 2 fikk en pangåpning på kampen da Kaba sendte laget sitt i føringen etter kun ni minutter, men Eidekameratene gjorde 1-1 fire minutter senere. Etter 27 minutters spill tok Eidekameratene ledelsen. Hisøy 2s samme mann scoret fra ellevemetersmerket like etterpå, og Michal Rafal Tlolka ga laget sitt ledelsen på nytt da han satte inn 3-2-målet etter 38 minutter. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 3-2.

Hisøy 2 holdt stand etter pause

Sune Kiilerich sørget for at resultattavla viste 4-2 etter et kvarter av andre omgang. Eidekameratene satte inn 3-4 etter 72 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 4-3.

Kasper Berg Nielsen (Hisøy 2) og Ermin Zec (Eidekameratene) fikk begge gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Johan Hano dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Eidekameratene måle krefter med Kristiansandkameratene, mens Hisøy 2 møter Iveland.