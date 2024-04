Koch sendte Brattvåg 2 i føringen et kvarter før sidebytte. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0.

Hjemmelaget dro ifra

Etter 64 minutters spill scoret Brattvåg 2-angriperen sitt andre mål da han gjorde 2-0, og to minutter før slutt var hattricket et faktum for samme spiller. Fire minutter på overtid reduserte Volda 2 da Birk Sætre satte inn 1-3-målet. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 3-1.

Brattvåg 2s Erlend Dahl Otterlei, Sebastian Hildre Grønmyr og Amar Selak fikk se det gule kortet. For Volda 2 fikk Eirik Grevsnes Bjørdal og Sverre Wedøe Nodland gult kort.

Slik spilles neste runde

Bertil Holen dømte oppgjøret.

18. april er det ny kamp for Brattvåg 2. Da møter de Norborg. Volda 2 skal måle krefter med Sykkylven samme dag.