Leon Nogva Vedeld ga Harøy/HaNo/Lepsøy en tidlig ledelse, og Daniel Rønstad doblet ledelsen for Harøy/HaNo/Lepsøy da han satte inn 2-0 etter 17 minutter. Fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Vedeld satte inn 3-0 for Harøy/HaNo/Lepsøy, og etter 23 minutters spill la Harald Hoel Hasseløsæter på til 4-0 for Harøy/HaNo/Lepsøy. Ti minutter senere fullførte Vedeld sitt hattrick, og Rønstad scoret igjen da han gjorde 6-0 etter 38 minutter. Elling Gaasø (Hareid G19) satte inn et straffespark fire minutter senere. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 1-6.

Målshow i andre omgang

Brian Fjørtoft satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-1 for gjestene, og Eirik Eivindsen Haugen la på til 8-1 for Harøy/HaNo/Lepsøy da det var spilt et kvarter av andre omgang. Sivert Myren Viken satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-1 for gjestene åtte minutter senere, og Martin Blomvik Tvedt økte ledelsen da han satte inn 10-1 sju minutter før slutt. Like etterpå vartet Rønstad opp med hattrick. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-11.

Gaasø pådro seg gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Nikodemus Garshol var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Harøy/HaNo/Lepsøy møter Blindheim 2 15. april, mens Hareid spiller neste kamp mot Blindheim 2 21. april.