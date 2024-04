Markus Plogen Vallesverd sendte Gimletroll i ledelsen etter 22 minutter, men Johan Lyngroth sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 33 minutters spill. Nematollah Farzian sendte Jerv i ledelsen da han satte inn 2-1 noen minutter før hvilen. Etter halvspilt kamp sto det 2-1.

Straffescoring

Markus Syvertsen scoret 3-1-målet seks minutter etter pause, og fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Nematollah Farzian satte inn 4-1. Lukas Gebeyaw Aynshet (Jerv G19) scoret 5-1 fra straffemerket etter et kvarter av andre omgang. Vallesverd reduserte for Gimletroll et kvarter før full tid. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 5-2.

Steffen Hansen, Lucas Frigstad, Mads Reiersen Fossum og Vallesverd fikk se det gule kortet.

Klatret på tabellen

Det var Jervs andre trepoenger på rad, og de har dermed full pott i år.

Etter tirsdagens kamp er Jerv på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Gimletroll er nummer tolv med null poeng.

Are Wroldsen Ribe var dommer.

I neste runde skal Jerv møte Gjerstad/Risør/Tvedestrand/Vegårshei, mens Gimletroll møter Flekkefjord.