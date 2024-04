Ulrik Bugten ga Fosen ledelsen etter kun tre minutter, og Ola Magnus Riseth scoret og doblet ledelsen for Fosen ti minutter senere. Etter 16 minutters spill la Julian Melum Bjerke på til 3-0 for Fosen, og Sindre Elias Kilaas Selbæk satte ballen i nettet og økte ledelsen åtte minutter senere. Etter 26 minutter fikk Fosen straffe. Ciljan Berg Steen scoret fra krittmerket, og Melum Bjerke scoret igjen da han gjorde 6-0 etter 38 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-6.

Fosen holdt stand

Mathias Naalsund reduserte til 1-6 for Tiller 3 etter 65 minutter. Rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Riseth satte inn 7-1 for Fosen. Et kvarter før slutt ble avstanden mellom lagene redusert da Alexander Gjærde Illøkken reduserte til 2-7. Etter 90 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Emil Wahl Ottesen satte inn 8-2. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-8.

Tiller 3s Lucas Joakimssønn Sørgjerd pådro seg gult kort. For Fosen fikk William Hellem og Sondre Mandal Hovd gult kort.

Fosen topper serien

Etter fredagens kamp er Tiller 3 på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Fosen ligger på førsteplass med seks poeng.

Hassan Ahmed Halane var dagens dommer.

3. mai skal Tiller 3 møte Charlottenlund 2, mens Fosen møter Kattem 2.