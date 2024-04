Axel Johan Østbø sørget for at Sandnes Ulf 2 fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål etter kun to minutter. Rett etterpå ble vondt til verre for Randaberg 2, da Yousef Abdulaziz Ahmed Khassai doblet ledelsen for Sandnes Ulf 2. etter elleve minutters spill økte avstanden mellom lagene da Håkon Amdal satte inn 3-0. Tinus Køningsberg reduserte til 1-3 for Randaberg 2 noen minutter før hvilen. Sandnes Ulf 2 økte ledelsen da Vegard Holst satte ballen i nettet noen minutter før pause. Dermed var stillingen 4-1. Det resultatet sto seg til pause. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-4.

Sandnes Ulf 2 økte ledelsen

Nikolai Bjerg økte ledelsen for Sandnes Ulf 2 da han satte inn 5-1 etter 62 minutter. Den endelige stillingen i kampen ble 1-5.

Axel Johan Østbø og Håkon Amdal pådro seg gult kort.

Topper tabellen

Det var Sandnes Ulf 2s tredje strake seier.

Etter mandagens kamp er Randaberg 2 på åttendeplass på tabellen med ett poeng, mens Sandnes Ulf 2 ligger på førsteplass med ni poeng.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Randaberg 2 spiller neste kamp mot Jarl 2 8. mai, mens Sandnes Ulf 2 bryner seg på Forsand 23. mai.