Eikelandsfjorden tok ledelsen ved en spiller etter 25 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1 etter første omgang.

Halsnøy hadde grunn til å juble mot Eikelandsfjorden

Sivert Hansen sørget for balanse i Halsnøy-regnskapet da han satte inn 1-1 fem minutter ut i andre omgang, og etter 53 minutter scoret samme spiller sitt andre mål da han gjorde 2-1. Isak Matheo Mella Kvamme sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Halsnøy tok ledelsen på nytt da Kasper Dyrseth Eide scoret to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-2.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Halsnøy nummer tre på tabellen med ni poeng, mens Eikelandsfjorden er på niendeplass med null poeng.

David Nordbø dømte oppgjøret.

Eikelandsfjorden spiller neste kamp mot Trio 14. mai, mens Halsnøy bryner seg på Fana 2 25. mai.