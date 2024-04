Selnes ga Tromsdalen ledelsen etter 18 minutters spill. Altas Jørgen Steffensen Lamark fikk marsjordre etter 39 minutter. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 1-0.

Sikker fra straffemerket

Åtte minutter etter pause fikk Alta straffespark, og Christian Reginiussen satte inn 1-1-målet. Selnes scoret sitt andre mål da han gjorde 2-1 sju minutter senere, og Elias Skogvoll sørget for Tromsdalen-jubel da han satte inn 3-1 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da Elias Caspersen Egerton satte inn 4-1 for Tromsdalen. Reginiussen reduserte til 2-4 etter 77 minutters spill. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 4-2.

Tromsdalens Elias Skogvoll pådro seg gult kort. For Alta fikk Joakim Samuel Andersen, Peder Brekke og Peter Aleksander Aas gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter søndagens kamp er Tromsdalen nummer seks på tabellen med sju poeng, mens Alta er på tolvteplass med to poeng.

Ola Kellerhals var kampleder. 328 tilskuere så oppgjøret på TUIL Arena.

Tromsdalen bryner seg på Stjørdals-Blink 4. mai, mens Alta spiller neste kamp mot Strømmen dagen etter.