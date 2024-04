Det ble ingen lyd av nettsus før pause. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-0 midtveis.

Sandefjord sikret seieren

Synne Iben Larsen sendte Sandefjord i føringen da hun satte inn 1-0 etter 50 minutter, men Pia Elisabeth Grave Sørensen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Sandefjord tok ledelsen igjen da Jensen scoret seks minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-2.

Sørensen fikk gult kort.

Sandefjord leder serien

Etter søndagens kamp er Storm på sjuendeplass på tabellen med ett poeng, mens Sandefjord er på topp i serien med ni poeng.

Michael Deblitz-Etholm var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sandefjord møter Hønefoss 1. mai, mens Storm spiller neste kamp mot Randesund 5. mai.