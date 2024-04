Kvikne tok ledelsen i kampen før det første minuttet var spilt, men Silje Silderen-Moholt sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 etter 25 minutter. Ved pause sto det 1-1.

Røros hadde grunn til å juble mot Kvikne

Leila Brita Bransfjell sendte Røros i føringen etter 48 minutters spill, og Maja Bakke Skott satte ballen i mål etter 61 minutter for Røros og sørget for at stillingen var 3-1. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-1.

Topper tabellen

Etter torsdagens kamp er Røros på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Kvikne er nummer fire med tre poeng.

Hedda Hylen var dommer i kampen.

I neste runde skal Røros måle krefter med Folldal 2. mai, mens Kvikne møter Os/Nansen 3/Tolga-Vingelen 3 samme dag.