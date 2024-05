Åge Ødegården sendte Hisøy 2 foran da han satte inn 1-0 etter kun to minutters spill, men Ingebrigt Aas utlignet for Kristiansandkameratene fire minutter senere. Robin Dahlskaas sørget for ledelse da han satte inn 2-1-målet etter bare ni minutter, men Hisøy 2 utlignet til 2-2 da Sebastian Eppeland Hansen satte ballen i mål ni minutter senere. Dahlskaas sørget for at Kristiansandkameratene tok ledelsen på nytt med sin scoring noen minutter før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 2-3 etter første omgang.

Sikker fra straffemerket

Aas scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 noen minutter ut i andreomgangen, og ni minutter etter sidebytte fullførte Dahlskaas sitt hattrick. Fire minutter senere var hattricket et faktum for Aas. Hisøy 2s S. Hansen scoret fra ellevemetersmerket etter 62 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 3-6.

Kristiansandkameratenes Aleksander Felipe Banda fikk se det gule kortet.

Topper serien

Etter fredagens kamp ligger Hisøy 2 på sjuendeplass på tabellen med seks poeng, mens Kristiansandkameratene er på førsteplass med tolv poeng.

Heti Hoti var dagens dommer.

6. mai er det ny kamp for Kristiansandkameratene. Da møter de Express 2. Hisøy 2 skal måle krefter med Tobienborg 8. mai.