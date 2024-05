Tinus Tøllefsen sendte Fløya 3 i ledelsen da han satte inn 1-0 allerede etter ti minutters spill. Sju minutter senere ble vondt til verre for Krokelvdalen 2, da Berntsen doblet ledelsen for Fløya 3. Fløya 3 rykket ytterligere ifra da Wilhelm Sjöbäck-Fagerli økte ledelsen etter 20 minutter, og Berntsen økte til 4-0 ni minutter senere. Jahn Knoph økte ledelsen for Fløya 3 da han satte inn 5-0 etter 37 minutters spill, og seks minutter senere fullførte Berntsen sitt hattrick. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 0-6.

Dominerte andre omgang

Seks minutter etter sidebytte økte avstanden mellom lagene da Chinemelum Arinze Akachukwu Maduagugbuem Okoli satte inn 7-0, og rett etterpå økte Fløya 3 ved Sjöbäck-Fagerli. Fløya 3 økte ledelsen da Berntsen satte ballen i nettet da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Dermed var stillingen 9-0, og Maduagugbuem Okoli satte ballen i nettet og økte ledelsen til 10-0 for Fløya 3. Berntsen scoret sitt femte mål i kampen da han gjorde 11-0 et kvarter før full tid. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-11.

Mye å se fram til neste runde

Klaus Magnus Berg Hansen var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Krokelvdalen 2 spiller neste kamp mot Tromsøstudentenes IL 8. mai, mens Fløya 3 spiller mot Ulfstind 2 13. mai.