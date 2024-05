Varegg 2 tok en tidlig ledelse i kampen ved Younes Attafi, og etter kun ti minutters spill scoret samme spiller igjen da han gjorde 2-0. Like etterpå ble avstanden mellom lagene mindre da Stein-Erik Vindenes Strømsnes reduserte til 1-2. Hagesæter sørget for at resultattavla viste 3-1 etter 16 minutter, og samme mann satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Varegg 2 fem minutter senere. Strømsnes scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-4 etter 37 minutters spill. Seks minutter senere vartet Hagesæter opp med hattrick. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 5-2.

Pyntet på resultatet

Etter 57 minutter reduserte Jan Anders Langåker til 3-5 for Øygarden, og Stian Helge Jakobsen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 4-5 ti minutter senere. Da det var spilt en halv time i andreomgangen, scoret Hagesæter sitt fjerde mål da han gjorde 6-4. Den endelige stillingen i kampen ble 6-4.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter søndagens kamp ligger Varegg 2 på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Øygarden er på åttendeplass med fire poeng.

Kristian Jeremias Støylen Sæhle var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Øygarden måle krefter med Øystese/Norheimsund 10. mai. Varegg 2 møter Valestrand Hjellvik 12. mai.