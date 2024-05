Følgende spillere kom på scoringslisten for Hommelvik 3/Malvik 3: Kristian Gjestad Moum.

Følgende spillere er dagens målscorere for Strindheim 3: Robin Høyem med to mål, Jonas Sundby med to mål og Lasse Andreas Jørgensen.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Nye poeng skal deles ut

Hussein Ali Sharif var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 25. april. Hommelvik 3/Malvik 3 skal spille mot Byneset, mens Strindheim 3 møter Flatås 2.