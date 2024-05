Overhalla fikk en pangåpning på kampen da Gro Anita Lysberg sendte laget sitt i ledelsen etter kun to minutter, og Overhalla doblet ledelsen da Marthe Lysberg satte inn 2-0. M. Lysberg scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-0 fem minutter senere, og Smevik satte ballen i nettet og økte ledelsen etter tolv minutters spill. Sanna Schjerve la på til 5-0 for Overhalla seks minutter senere. Etter 20 minutter ble avstanden mellom lagene mindre da Linn Marita Hagen reduserte til 1-5. Fem minutter før sidebytte scoret Smevik sitt andre mål da hun gjorde 6-1, og Overhallas Madelen Nynes Dahlberg scoret fra straffemerket fire minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 7-1.

Overhalla var suverene i andre omgang

Elise Mari Leknes økte til 8-1 for Overhalla noen minutter ut i andre omgang, og ti minutter ut i andreomgangen økte avstanden mellom lagene da Pernille Mork satte inn 9-1 for Overhalla. Smevik laget hattrick da hun la på til 10-1 rett etterpå, og da det var spilt et kvarter av andre omgang, scoret samme spiller igjen da hun gjorde 11-1. Overhalla-angriperen scoret igjen da hun gjorde 12-1 ti minutter senere, og ni minutter før slutt la Schjerve på til 13-1. Fem minutter senere fullførte Overhalla-spilleren sitt hattrick, og Leknes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 15-1 for Overhalla. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 15-1.

Tok steg på tabellen

Neset/Aasguten har ikke tatt ett eneste poeng denne sesongen.

Etter lørdagens kamp er Overhalla på fjerdeplass på tabellen med fire poeng, mens Neset/Aasguten er nummer ni med null poeng.

Rune Morten Vannebo var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Overhalla spiller neste kamp mot Levanger 2 18. mai, mens Neset/Aasguten spiller mot Egge tre dager senere.