Hanna Storholm Helseth sendte Bud/Bryn/Elnesvågen/Malmefjorden i ledelsen et kvarter før sidebytte, og Sara Storholm Helseth fikk nettsus og doblet ledelsen for Bud/Bryn/Elnesvågen/Malmefjorden fem minutter før hvilen. Vatne satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Bud/Bryn/Elnesvågen/Malmefjorden. Etter halvspilt kamp sto det 0-3.

Bortelaget dro ifra

Etter 78 minutter scoret Bud/Bryn/Elnesvågen/Malmefjorden-angriperen igjen da hun gjorde 4-0, og fire minutter senere la Charlotte Bjøringsøy på til 5-0. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-5.

Kvass/Ulvungen/Tingvolls Birgitte Furu fikk gult kort.

Bud / Bryn / Elnesvågen / Malmefjorden klatrer til tredjeplass

Etter søndagens kamp er Kvass/Ulvungen/Tingvoll på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Bud/Bryn/Elnesvågen/Malmefjorden er nummer tre med seks poeng.

Jan Roger Angvik var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Kvass/Ulvungen/Tingvoll bryner seg på Molde 2 25. mai, mens Bud/Bryn/Elnesvågen/Malmefjorden spiller neste kamp mot FCK/Frei 30. mai.