Ola Sundfær ga laget sitt et forsprang da han satte inn 1-0-målet etter 19 minutter, men Klæbu scoret ni minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-1.

Var suverene i andre omgang

Astor tok ledelsen igjen da Andreas Jøstensen satte inn 2-1 etter 73 minutters spill, og Vegard Røine Jonsen fant nettmaskene seks minutter før slutt. Fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Andreas Gundersen satte inn 4-1 for Astor. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-1.

Klæbus Rasmus Sølvberg Andreassen fikk se det gule kortet.

Astor serieleder

Etter søndagens kamp ligger Astor på førsteplass på tabellen med 13 poeng, mens Klæbu er på niendeplass med ett poeng.

Dagfinn Olaf Hoffstrøm var dommer.

I neste runde skal Astor møte TIFK, mens Klæbu møter Bratsberg.