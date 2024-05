Tomrefjords Søberg satte inn et straffespark etter kun fire minutters spill, og Kenneth Eik Frostad doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 etter 33 minutter. To minutter senere la Ken Robin Hildre på til 3-0 for Tomrefjord, og Søberg scoret sitt andre mål da han gjorde 4-0 etter 45 minutters spill. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 4-0.

Beholdt føringen

Aron Berg Hølgenes la på til 5-0 for Tomrefjord to minutter etter sidebytte. To minutter før slutt reduserte Vestnes Varfjell til 1-5. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-1.

Vestnes Varfjells Lucas Pedersen Våge fikk gult kort.

Klatret til sjuendeplass

Det var Vestnes Varfjells tredje nederlag på rad.

Etter torsdagens kamp er Tomrefjord på sjuendeplass på tabellen med sju poeng, mens Vestnes Varfjell ligger på niendeplass med seks poeng.

Eirik Hyldbakk Furu dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Tomrefjord spiller neste kamp mot Eide og Omegn 24. mai, mens Vestnes Varfjell spiller neste kamp mot Åndalsnes.