Jakob Arntsen ga Hitra ledelsen etter elleve minutter. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 1-0.

KIL / Hemne hadde grunn til å juble mot Hitra

Helland sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 sju minutter etter hvilen, og KIL/Hemne fikk et forsprang da samme mann satte inn 2-1 etter 63 minutters spill. Fem minutter senere vartet samme spiller opp med hattrick. Mats Oliver Arntsen Bjerkan (Hitra) scoret fra straffemerket etter 90 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-3.

Hitras Sindre Heggen Johansen og Ola Arntsen pådro seg gult kort.

KIL / Hemne klatrer til fjerdeplass

Etter mandagens kamp er Hitra nummer ti på tabellen med tre poeng, mens KIL/Hemne er på fjerdeplass med tolv poeng.

Abdul Baset Hayran var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Hitra spiller neste kamp mot Rindal 24. mai, mens KIL/Hemne møter Alvdal dagen etter.