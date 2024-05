En av lagets spillere sendte Vinne 2/Verdal 2 foran da hun satte inn 1-0 fire minutter før hvilen. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-0.

Økte ledelsen

En spiller fikk nettsus og doblet ledelsen for Vinne 2/Verdal 2 to minutter etter pause, og Alma Gudding Wæren økte til 3-0 for Vinne 2/Verdal 2 åtte minutter senere. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-0.

Slik spilles neste runde

Etter mandagens kamp er Vinne 2/Verdal 2 på andreplass på tabellen med 13 poeng, mens Sparbu ligger på femteplass med ni poeng.

Habtu Kibrom Abrha dømte oppgjøret.

Vinne 2/Verdal 2 spiller neste kamp mot Beitstad 27. mai, mens Sparbu prøver seg mot Vuku/Stiklestad to dager senere.